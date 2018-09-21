İyi Parti'de bugün istifa olmadı

Başta il yönetimleri olmak üzere peş peşe gelen istifalarla dağılma süreci yaşanıyor.
Meral Akşener'in CHP'nin adayı olarak İstanbul'a düşünüldüğüne dair iddialar, partide moralleri iyice bozmuş durumda.
ÜST DÜZEY İSTİFALAR
İyi Parti'de istifa eden son isim; Genel Başkan Danışmanı Göksel Taşçı olmuştu.
Bugün istifa haberinin gelmediği partiden pazartesi günü üst üste istifaların gelebileceği konuşuluyor.
Partinin ağır toplarından Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da partiden istifa ettiğini duyurmuştu.
CHP'nin İstanbul adayı: Meral Akşener haberi