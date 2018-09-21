taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.28185
Euro
7.39345
Altın
1204.245
Borsa
97255.86
Gram Altın
243.574

İyi Parti'de bugün istifa olmadı

Hemen her gün istifa haberleriyle sarsılan İyi Parti, bugün sakin bir gün geçiriyor.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 15:21..
  1. Haberler
  2. Politika
İyi Parti'de bugün istifa olmadı

Başta il yönetimleri olmak üzere peş peşe gelen istifalarla dağılma süreci yaşanıyor.

Meral Akşener'in CHP'nin adayı olarak İstanbul'a düşünüldüğüne dair iddialar, partide moralleri iyice bozmuş durumda.

ÜST DÜZEY İSTİFALAR

İyi Parti'de istifa eden son isim; Genel Başkan Danışmanı Göksel Taşçı olmuştu.

Bugün istifa haberinin gelmediği partiden pazartesi günü üst üste istifaların gelebileceği konuşuluyor.

Partinin ağır toplarından Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

İyi Parti'de bugün istifa olmadı

CHP'nin İstanbul adayı: Meral Akşener haberi

İyi Parti'de bugün istifa olmadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin İstanbul adayı: Meral Akşener

CHP'nin İstanbul adayı: Meral Akşener

145
ABD FETÖ'den tutuklu bulunan NASA personelini istiyor

ABD FETÖ'den tutuklu bulunan NASA personelini istiyor

67
15 ilde FETÖ soruşturması

15 ilde FETÖ soruşturması

86
Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi

Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi

171
Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor

Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor

289
PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te sondaj çalışmaları

PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te sondaj çalışmaları

74
Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor

Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM