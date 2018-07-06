İyi Parti'de CHP ile ittifak tartışması

İyi Parti, Meral Akşener liderliğinde kurulduğunda iyi bir ivme yakalamıştı. Partinin kurulmasından yalnızca birkaç ay sonra Akşener'in yüzde 20'nin üzerinde bir oyunun olduğu bazı anket şirketleri tarafından dile getirilmişti.

Ancak 24 Haziran seçimlerinde 2 ay kala CHP, Muharrem İnce'yi aday gösterince Akşener'e gitmesi beklenen ulusalcı oyların önü kesildi.

CHP İLE İTTİFAK DÜŞÜRDÜ

Milliyetçi-muhafazakar oyları hedeflediğini söyleden İyi Parti'de CHP ile olan ittifakın ve Muharrem İnce'nin aday gösterilmesinin, partinin oylarını düşürdüğü söyleniyor.

Meral Akşener'den ağlama taklidi-VİDEO

Kulislerde bu konuda faturayı Akşener'e keserek kurultaya gidilmesi gerektiğini dillendirenler var.

"AK PARTİ'NİN YARATTIĞI İKİLEM OLUMSUZ ETKİLEDİ"

CHP'nin kendilerini aşağı çektiklerini söyleyen İyi Partililer, AK Parti'nin sağ-sol ikilemi yaratarak CHP'nin yanında yer alan İyi Parti'ye karşı başarılı olduğunu düşünüyor.

AKŞENER'İN STRATEJİSİ TUTMADI

Meral Akşener, İyi Parti'nin başına geçtikten sonra Recep Tayyip Erdoğan ve kendisine destek veren Devlet Bahçeli'ye karşı, 'onları devirecek lider' olarak CHP'lilere alternatif olmuştu. İnce'nin adaylığı sonrası CHP oyları evde kaldı ama daha kötüsü Akşener'in hedefinde olan milliyetçi-muhafazakar seçmen bu sebeple İyi Parti'den iyice uzaklaştı.

Üzerinde durulan bir diğer önemli konu Muharrem İnce'nin basının gündeminde çok fazla yer alarak Meral Akşener'e ilginin fazla olmaması. Bütün bu tartışmalar 20-22 Temmuz'da gerçekleşecek İyi Parti kampında alevlenecek.