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İyi Parti'den Anıtkabir ve Hacı Bayram ziyareti

İyi Parti Genel Başkan'ı Akşener, bugün önce Anıtkabir'i ardından da Hacı Bayram Veli türbesini ziyaret etti.

26.10.2017 - 13:30
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İyi Parti'den Anıtkabir ve Hacı Bayram ziyareti

Dün gerçkleştirilen programla partisini tanıtan ve kurulları belirleyen Meral Akşener bugün de programlarına devam etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni kurduğu partinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle Anıtkabir'i ve Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

İlk olarak Anıtkabir'e gelen Akşener, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

"İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Parti yönetimi, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Akşener, şunları yazdı: "Aziz Atatürk, bugün kuruluşunu tamamladığımız İyi Parti Kurucu Genel Başkanı olarak, Kurucu Genel İdare Kurulu üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. İyi bir Türkiye’yi gerçekleştirmek için yola çıktık. Zaman göstermektedir ki ne zaman çizdiğiniz yoldan çıkıldı ise mutlaka ülke olarak acı bedeller ödemekteyiz. Siz, bir ömrü Türk Milleti’ne adadınız ve her şeyinizi milletimize bırakarak aramızdan ayrıldınız. Sizin bu fedakarlığınızı örnek alarak çalışacağız ve başaracağız. Size söz veriyoruz. Allah bizi utandırmasın. Ruhunuz şad olsun."

İyi Parti'den Anıtkabir ve Hacı Bayram ziyareti

İyi Parti'den Anıtkabir ve Hacı Bayram ziyareti

"ALLAH VİCDANLARIMIZDAN AYIRMASIN"

Akşener ve beraberindekiler, daha sonra Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının "Ne dua ettiniz?" sorusuna Akşener, "Allah yolumuzu açık etsin, bizi utandırmasın, rızasından ayırmasın, vicdanlarımızdan ayırmasın diye dua ettim. Allah, inşallah eşit rekabet şansını bizlere nasip etsin." karşılığını verdi.

İyi Parti'den Anıtkabir ve Hacı Bayram ziyareti VİDEO

İyi Parti'den Anıtkabir ve Hacı Bayram ziyareti

İyi Parti'den Anıtkabir ve Hacı Bayram ziyareti

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