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İyi Parti'den Meral Akşener'e geri dön çağrısı

Türk siyasetinin temel sorunu İyi Parti'de yeniden ortaya çıktı. 24 Haziran seçimlerinin kaybedeni Meral Akşener'in göreve dönmesi istendi.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 12:13..
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İyi Parti'den Meral Akşener'e geri dön çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir seçim başarısı gösteremeyen muhalefet, değişimin önünü de tıkadı.

9 seçim kaybetmesine rağmen görevine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından "Siyasetin CEO'su"  olarak nitelendirilmeye başladı.

İyi Parti'de de durum farklı değil.

BAŞBAKAN OLACAĞIM DİYORDU...

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden önce "Başbakan olacağım" diyerek yola çıkan Akşener, 24 Haziran'da millet tarafından sandığa gömüldü.

SİYASETTEN SİLİNDİ

Parti içerisinde yaşanan koltuk kavgaları ve Akşener'e yönelik hakaretler istifayla sonlandı.

İyi Partililer bu istifayı kabul edemedi.

İyi Parti'den Meral Akşener'e geri dön çağrısı

KAYBEDEN LİDERE GERİ DÖN ÇAĞRISI

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray ve beraberindeki partililer kameralar karşısına geçerek Meral Akşener'e geri dön çağrısı yaptı.

"AKŞENER'İ ADAY GÖSTERECEĞİZ"

Ağustos ayında kurultay yapacaklarını ifade eden Çıray, "Ortak imza ile Meral Akşener'i adayı göstereceğiz" diye konuştu

İyi Parti'den Meral Akşener'e geri dön çağrısı VİDEO

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