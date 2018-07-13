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İYİ Partili Ali Aydın istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi Genel Başkan Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın, istifa ettiğini açıkladı.

İHA | 13.07.2018 - 14:26..
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'Yörük Ali Paşa' olarak tanınan emekli Tuğgeneral Ali Aydın, İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu üyelikleri, Genel Başkan Baş Danışmanlığından ve parti üyeliğinden istifa etti.

"AKŞENER'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Aydın yatığı açıklamada, “Seçim sonrasında Meral Akşener'in yapmış olduğunu basın açıklamasında, ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olarak nitelendirmesi, hem yüce Türk milletine hem de yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur” dedi.

İYİ Partili Ali Aydın istifa etti

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