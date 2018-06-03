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İYİ Parti’li başkan FETÖ’den gözaltına alındı

Adana’da 7 ayrı eve yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanının da olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

İHA | 03.06.2018 - 09:37..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’nin "hijyen ışık evi" ismini verdiği yapılanmasına yönelik 1 Haziran günü şafak vakti operasyon yaptı.

25 KİŞİYE GÖZALTI

7 ayrı eve yapılan operasyond 25 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün yeniden yapılanma sürecine girmeye çalıştığı dini duyguları ağır basan ve maddi durumu kötü olan üniversite öğrencilerini hedef aldığı, bu kapsamda da söz konusu öğrencilerin barınması için ‘hijyen/ışık’ adı verilen ve hiç deşifre olmayan 7 ayrı ev tutup, öğrencileri buraya yerleştirerek beyinlerini yıkadığını tespit etti.

İYİ Parti’li başkan FETÖ’den gözaltına alındı

Gözaltına alınan zanlılardan 13’ü, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ÇUKUROVA İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

Gözaltında bulunan ve sorguları devam eden 12 kişiden birinin ise İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı S.B. olduğu ortaya çıktı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi de olan şahsın kaldığı evin de ‘sorumlu ağabey’i olduğu tespit edildi.

Burada kendisi gibi tıp fakültesi öğrencisi olan 3 kişiyle aynı evi paylaşan S.B.’nin, üniversiteli gençlerle sohbet toplantıları düzenleyip, onları örgüt saflarına çekmeye çalıştığı, diğer öğrencilerinde örgüte elaman kazandırması için baskı yaptığı ileri sürüldü.

Zanlıların sorgusu devam ederken Bozdoğan, adli tıpa getirilip sağlık kontrolünden geçirildi.

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