İYİ Partili Kerim Çoraklık tutuklandı

Sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'daki merkezi sınavın giriş belgeleri, e-okul sisteminden temin edilecek.

Kaplıca ve sıcak su kaynaklarından dolayı her yıl renk değiştiren Köyceğiz Gölü, izlemeye doyulmayan görüntülere sahne oldu.

Sarıyer'de kontrolden çıkan lüks otomobil, iş yerine girdi. Kazada aracın çarptığı dükkan yıkılırken, araçtan inen sürücü de hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kayıplara karıştı.

1 Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi Sakarya'da AK Parti'den milletvekili adayı olan Eski Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu partisindeki toplantıya Lamborghini marka otomobiliyle gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

2 Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın Meral Akşener ile birlikte MHP'den ayrılarak İyi Parti'yi kuran Yusuf Halaçoğlu, milletvekili listesine giremedi.

3 Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı Taksicinin kendisine önce küfür ettiğini sonra da kafa attığını belirten Canan Ay, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söyledi.

4 MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi MAK'ın yaptığı anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde. Her ankette şişirilen Meral Akşener ise yüzde 12'de kaldı.

5 İstanbul’da taksici dehşeti kamerada İstanbul Ümraniye’de taksi şoförü, kavga ettiği kadın yolcusunu bacağından tutarak dışarıya attı. Yerden kalkan kadın ve yoldan geçen bir kişi, taksiye yumruk ve tekme attı, taksici kaçtı.

6 Türkiye’nin en genç milletvekili adayı Kocaeli'de yaşayan lise öğrencisi Elifnur Bayram, AK Parti'den 11. sıradan milletvekili adayı gösterilerek Türkiye'nin en genç milletvekili adayı oldu.