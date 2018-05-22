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İYİ Partili Kerim Çoraklık tutuklandı

Sosyal medya paylaşımlarında FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen Kerim Çoraklık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 22.05.2018 - 18:18..
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Sosyal medyada FETÖ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı ileri sürülen Kerim Çoraklık, bugün polis tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Çoraklık, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Çoraklık’ın tutuklanmasına karar verildi.

8 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kerim Çoraklık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında 8 Mayıs’ta Ankara’da gözaltına alınmıştı.

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