İYİ Partililerin algı operasyonu

"Ben 15 Temmuz'da başbakan olacağım" sözleri unutulmayan Meral Akşener'in kurduğu yeni partinin üyeleri, dün Afrin'de gerçekleşen sıcak temas sırasında şehit düşen askerler üzerinden algı operasyonuna girişti.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU OLAN ASKERİ, ŞEHİT İLAN ETTİ

İYİ Parti üyesi Vedat Yenerer, bir hastane listesi yayınlayarak şehit listesi olduğunu iddia etti. Ancak listenin çatışmaya giren askerleri içerebiliyor olacağı gibi idrar yolu enfeksiyonu, anksiyete bozukluğu gibi tanılar konmuş hastaları da içerdiği görüldü. Yenerer, algısını bu kadarla bırakmayarak şehit sayısının açıklanandan çok daha fazla iddia etti.

Şehitlerin yakınlarına henüz haber verilmediği saatlerde üzerlerine vazifeymişcesine ve nereden edindiği belli olmayan listeyi yayınlayan Yenerer'e diğer İYİ Partililerin de aynı argümanlarla destek verdiği görüldü.