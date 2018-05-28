İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

Meral Akşener, gerek mitinglerinde, gerekse seçim otobüsünün üzerinde yaptığı konuşmalarda ilgi çekmiyor, kalabalık oluşturamıyor. Özellikle son günlerde sık sık miting yapmaya çalışan Akşener'in bu durumu, İYİ Parti üyelerinin moralini bozan konulardan biri haline geldi.

ÜSKÜDAR'DAKİ KONUŞMASINI KİMSE DİNLEMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da Akşener ve İYİ Parti için konuşma yapan İyi Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi de, Akşener gibi ilgi toplayamadı.

İSTİFA ETTİ

Bugün İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden biri olan Ruhat Mengi, Twitter hesabından neden belirtmeden istifa ettiğini duyurdu, "Önceden aldığım bir karardı." dedi.

"UZUN SÜRE GİZLEYEMEM"

İYİ Parti Kurucu Üyeliği ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa eden Mengi, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hiç yalan söylemediğim sevenlerime, halkıma karşı sadakatsizlik olacaktı."