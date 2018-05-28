taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.047
USD
4,5958
EURO
5,3519
ALTIN
192,05
PETR
75,4200

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

Meral Akşener için Üsküdar'da konuşma yapan Mengi, kimsenin kendisini dinlemediğini görünce bugün istifasını duyurdu.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 15:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

Meral Akşener, gerek mitinglerinde, gerekse seçim otobüsünün üzerinde yaptığı konuşmalarda ilgi çekmiyor, kalabalık oluşturamıyor. Özellikle son günlerde sık sık miting yapmaya çalışan Akşener'in bu durumu, İYİ Parti üyelerinin moralini bozan konulardan biri haline geldi.

ÜSKÜDAR'DAKİ KONUŞMASINI KİMSE DİNLEMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da Akşener ve İYİ Parti için konuşma yapan İyi Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi de, Akşener gibi ilgi toplayamadı.

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

İSTİFA ETTİ

Bugün İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden biri olan Ruhat Mengi, Twitter hesabından neden belirtmeden istifa ettiğini duyurdu, "Önceden aldığım bir karardı." dedi.

"UZUN SÜRE GİZLEYEMEM"

İYİ Parti Kurucu Üyeliği ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa eden Mengi, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hiç yalan söylemediğim sevenlerime, halkıma karşı sadakatsizlik olacaktı."

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

293
Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

755
Muharrem İnce muhafazakar seçmene göz kırpıyor

Muharrem İnce muhafazakar seçmene göz kırpıyor

855
Merkez Bankası'ndan faizde sadeleştirme adımı

Merkez Bankası'ndan faizde sadeleştirme adımı

127
Nihat Genç'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Nihat Genç'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

182
Bakan Soylu yine çok sert: Ne battı size

Bakan Soylu yine çok sert: Ne battı size

455
İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94