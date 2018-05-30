İyi Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere 25 gün kala partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Heyeacanı düşük, coşkusuz bir salonda konuşma yapan Akşener; beyannamesindeki vaatleriyle de salonda heyecan meydana getiremedi.

PROJE BEKLEYENLER...

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminden sonra kapatılan bazı kurumların yeniden açılacağını belirten Meral Akşener, vatandaşa hangi hizmetleri sunacağına dair bir proje açıklayamadı.

İşte beyannameden öne çıkan maddeler:

"Öğrencilere ücretsiz haberleşme imkânı sağlayacağız.

Asgari ücret üzerindeki vergileri kademeli olarak kaldıracağız

İşsizlik oranını yüzde 5.6'ya OECD oranına düşüreceğiz.

Kamu bankalarının kredi vermesine siyasi politkalar tarafından şekil verilmesini engelleyeceğiz

Varlık Fonu'nu kaldırıyoruz

Dengeli ve sürdürülebilir büyümeye engel olan cari açığı düzeleteceğiz.

Kuleli başta olmak üzere askeri liseler ve harp akademileri ve GATA'yı hayata geçireceğiz.

Bölgemizde ve dünyada barışı önleyen aktif bir dış politika izleyeceğiz. AB ile müzakere sürecini hızlandıracağız.

Mevcut iktidar tarafında devre dışı bırakılmış Sayıştay'ı tekrar geri getireceğiz.

Devletin dini adalettir.

Göreve geldiğimiz zaman OHAL'e son vereceğiz.

Kamunun ödediği verdiği belgelerle belirli bir kesimin borazanlığını yapmış olan TRT'yi satacağız."

CHP'nin seçim bildirgesi açıklandı haberi