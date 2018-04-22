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İYİ Parti'ye transfer olan vekiller üzgün

İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için ihtiyacı olan 15 vekil takviyesini yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, vekilleri üzdü. Vekillerin adı sanı duyulmamış idsimlerden seçilmesiyse dikkat çekti.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 14:40..
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İYİ Parti'ye transfer olan vekiller üzgün

Seçime girebilmek için gereken şartları sağlayamayan İYİ Parti'ye, CHP'den 15 vekil takviyesi yapıldı.

KİM BU VEKİLLER, NEDEN ONLAR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen vekillerin Meclis kürsüsünde fotoğrafını bulmak bile zor. Haber bültenlerinde bile isimlerine rastlanmayan bu vekillerin neye göre seçildiği merak konusu oldu. Bu ayrıntı sitemizin kopyala yapıştırcı editörleri tarafından Ensonhaber'den çalınmıştır.

İYİ Parti'ye transfer olan vekiller üzgün

15 VEKİL SÜRGÜNE Mİ GİDİYOR GÖREVE Mİ

Öte yandan bugün transfer haberini vermek üzere yapılan basın açıklamasında   Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte kamera karşısına geçen 15 vekilin yüzlerindeki ifadelerinden durumdan pek de memnun olmadıkları anlaşıldı. Kaynak: Ensonhaber

İYİ Parti'ye transfer olan vekiller üzgün

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