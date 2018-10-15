İyilikder’den Yemen'e acil yardım çağrısı

Yüzyılın açlık krizi ile karşı karşıya olan Yemen'de durum kritik. Ülkenin can damarı olan Hudeyde şehrindeki liman çatışmalar yüzünden kapanırsa açlık çeken çocuklara 1 milyon yenisi eklenebilir.

HALK SATIN ALMA GÜCÜNÜ YİTİRDİ

Yemen’de yiyecek alamayan insanların yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalıştığı haberleri gelmeye devam ediyor, açlık ve salgın hastalıklarla başta çocuk ölümleri olmak üzere insani dram her geçen gün artıyor.

Üretim kısıtlı olduğu gibi savaş nedeniyle oluşan olumsuz mali koşullar nedeniyle de halk satın alma gücünü yitirmiş durumda.

"SAVAŞ MAĞDURU HALKA DESTEK ULAŞTIRACAĞIZ"

İyilikder Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bahar yaptığı açıklamada, ’’Yemen kanayan yaramız. İyilikder olarak ülkemizde 71 temsilcilikte ve ayrıca yurtdışındaki bir çok ülkede ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırıyor,kalkındırma projeleri ile destek veriyoruz. Bu kapsamda Yemen’de yaşanan insani dram için daha önce birçok kez ulaştırdığımız yardımlar sonrası yeniden harekete geçiyoruz ve ilk etapda gıda yardımı dağıtımlarıyla bölgedeki savaş mağduru halka destek ulaştıracağız. Yapılacak yardımlara destek vermek isteyen tüm iyilik severler gerek sms hatlarıyla gerekse web sitemizden diledikleri tutarda Yemen yardım bağışında bulunabilirler.’’ dedi.

YARDIM BAĞIŞI YAPILABİLİR

YEMEN yazıp 4025’e sms gönderildiğinde tüm operatörlerden 10 TL bağış yapılabildiği gibi www.iyilikder.org.tr web adresinden de istenen tutarda Yemen yardım bağışı yapılabilmekte.