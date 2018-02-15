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Iza buğdayı coğrafi işaret olacak

Bolu Belediyesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve Seben ilçesinde yetiştirilen ıza buğdayının coğrafi işaretinin alınması için protokol imzalandı.

AA | 15.02.2018 - 07:51..
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Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, AİBÜ ile belediyenin imzaladığı protokolle, ıza buğdayı diye bilinen ve Seben'de yetişen bu bitkinin coğrafi işaretinin alınarak tanıtımının yapılacağını söyledi.

Iza buğdayının, bölgede yetişen ve tarih serüveni boyunca genleri değişmeyen bir tür olduğunu belirten Yılmaz, "Bu sene de biz ıza buğdayını Seben’de, il merkezinde ve Göynük ilçesinde 200 dönüm civarında bir deneme ekimine başladık. Bu işte başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Iza buğdayı coğrafi işaret olacak

Yılmaz, Karacasu beldesinde su değirmeni inşa etmeye de başladıklarını aktararak, "Bu buğdayları da kendi su değirmenimizde öğüterek, hiç katkısız inşallah kendi unumuzla mamullerin üretimini yapacağız. Coğrafi işaret aldıktan sonra da belki de gelecek sene ıza buğdayının il genelinde ekimi sağlanacak. Bunun tamamının alımını Bolu Belediyesi olarak garantileyeceğiz." diye konuştu.

Iza türünün diğer buğdaylardan daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Şu an Iza buğdayından yapılan bulgur hem şişkinlik yapmıyor hem de şişmanlatmıyor. Iza buğdayının bulguru çok özel. Bu çok az yapıldığı için Seben’de şu an kilosunun 10 lira." şeklinde konuştu.

"BAZI KANSER TÜRLERİNE KARŞI KULLANILIYOR"

Prof. Dr. Nusret Zencirci ise ıza buğdayının sağlık açısından da çok önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Iza buğdayının, göz ve kalp sağlığı üzerine olumlu etkileyen özellikleri var. Şu anda ızaya yoğun bir talep var. Avrupa’da sağlık için kullanılıyor, bazı kanser türlerine karşı kullanılıyor. Şeker ve kalp hastalıklarına karşı ilaç tavsiyesi olarak veriliyor. Destekleyici ilaç olarak da veriliyor. O nedenle bunun bir şekilde kayıt altına aldırılması, coğrafi işaretinin alınması ve üretiminin arttırılması Bolu için ciddi bir katkıda bulunacak."

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