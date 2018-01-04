İZBAN treninin altında kalan adam öldü

İzmir'in Konak İlçesi'nde, akşam saatlerinde Hilal İZBAN İstasyonu yakınlarında meydana gelen olayda, Tepeköy-Aliağa seferini yapan İZBAN treni, kimliği belirsiz bir adama çarptı. Adamın uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilirken rayların karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.
UYUŞTURUCU İDDİASI
Olayı gören çevredekiler durumu sağlık, AKS 110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirledi.
VATMAN GÖZALTINA ALINDI
AKS 110 ekipleri, trenin altında kalarak yaşamını yitiren adamın cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Başlatılan soruşturma kapsamında trenin vatmanı gözaltına alınırken, ölen kişinin üzerinde yapılan aramada kimlik çıkmadı. Kazazedenin cesedi savcının incelemesinin adından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.