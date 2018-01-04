İZBAN treninin altında kalan adam öldü

İstanbul Beyoğlu ve Bağcılarda Jandar ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

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Simitleri satmak için değil atmak için yapmışlar

İstanbul, Küçükçekmece'de, fırın ve gıda imalathaneleri zabıta ekiplerince denetlendi. Denetlemelerden yüz akıyla çıkanlar da oldu, yüz karası olanlar da...