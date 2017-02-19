İzdivaç programlarına karşı imza kampanyası

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, burada yaptığı basın açıklamasında, geçen hafta evlilik programlarının yayından kaldırılması için RTÜK'e başvurduklarını ifade ederek, "Bugün burada bir imza kampanyası başlattık. Hedefimiz 1 milyon imza toplamak. Bu imzaları hem RTÜK hem de TBMM Başkanlığı'na vereceğiz." dedi.

EKRANDA PARA KARŞILIĞI TUTUYORLAR

Yayınlanan izdivaç programlarının tamamen Türk ve İslam geleneklerine aykırı olduğunu savunan Mican, "Bizim aile değerlerimize zarar vermektedir. Bizim en hassas olduğumuz, en değer verdiğimiz aile müessesesini yıpratıp yozlaştırmaktadır. Ekrana çıkardıkları gençleri para karşılığı orada tutuyorlar. Onların duygularıyla oynuyorlar. Burada yaşanan olaylar gençlerimizi kötü şekilde etkiliyor. Ahlaki yönden çok ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin içinde ve dışından şehit haberleri gelirken, onların evlenmeye gelen kızları dansöz gibi oynatması bizi rahatsız ediyor. Biz bunları kültür ve ahlak terörü olarak görmekteyiz. Sonuna kadar bu programların kaldırılması için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza kampanyasını bugün Üsküdar'dan başlattıklarını söyleyen Mican, İstanbul'un diğer ilçeleri ve ülkenin diğer illerinde de sürdüreceklerini ve 15 gün devam edecek etkinlik döneminde toplanan imzaları RTÜK ve TBMM Başkanlığı'na göndereceklerini sözlerine ekledi.