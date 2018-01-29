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İzel Sinan Akçıl'ı heyecanlandırdı

Sinan Akçıl, “Sevgililer Günü için başkası şarkı yapmaya çalışmasın. İzel’le ortalığı kasıp kavuracağız” dedi

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 13:59..
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İzel Sinan Akçıl'ı heyecanlandırdı

Sinan Akçıl, önceki gece İstinye Park’ta görüntülendi. Alışveriş merkezindeki dünyaca ünlü bir mağazayı gece yarısı açtıran Akçıl, “Uzun aradan sonra ilk kez boşum. Çok çalışıyorum. Anca kendime zaman ayırıp AVM’ye geldim” dedi.

15 YIL ÖNCE AŞK YAŞAMIŞLARDI

Akçıl, 15 yıl önce aşk yaşadığı İzel için ‘Teşekkürler Sevgilim’ adlı bir parça yazmıştı. Bir döneme adını yazdıran İzel’in altı yıl sonra stüdyoya girmesini sağlayan şarkıcı, “14 Şubat Sevgililer Günü için başkası şarkı yapmaya çalışmasın. Çünkü İzel’le benim çalışmam kasıp kavuracak ortalığı. Onun duygusu bu parçaya çok işledi” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

İzel Sinan Akçıl'ı heyecanlandırdı

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