İzel Soner Arıca'ya aşkını itiraf etti

Seyircilerin arasında dolaşırken İzel’i gören Soner Arıca, ünlü şarkıcıyı elinden tutarak sahneye götürdü. İzleyicileri selamlayarak sahneye çıkan İzel, meslektaşı Soner Arıca’ya; “Biliyorsun değil mi ben sana aşıktım” dedi.
"ARAMIZA BEYAZ KEDİ GİRDİ"
İzel’in bu sözleri üzerine mekanda büyük alkış koptu. Soner Arıca ise İzel’e, "Biliyorum, biliyorum da o konuları açma. O zamanlar aramıza beyaz kedi girdi” dedi.
İzel ve Arıca, 'Köle Gibi' ve 'Tutuklu Kaldım' şarkılarını birlikte seslendirerek izleyenleri mest ettiler.