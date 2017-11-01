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İzel Soner Arıca'ya aşkını itiraf etti

Türk pop müziğinin sevilen ismi İzel, Soner Arıca’yı dinlemeye gitti.

01.11.2017 - 07:56
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Seyircilerin arasında dolaşırken İzel’i gören Soner Arıca, ünlü şarkıcıyı elinden tutarak sahneye götürdü. İzleyicileri selamlayarak sahneye çıkan İzel, meslektaşı Soner Arıca’ya; “Biliyorsun değil mi ben sana aşıktım” dedi.

İzel Soner Arıca'ya aşkını itiraf etti

"ARAMIZA BEYAZ KEDİ GİRDİ"

İzel’in bu sözleri üzerine mekanda büyük alkış koptu. Soner Arıca ise İzel’e, "Biliyorum, biliyorum da o konuları açma. O zamanlar aramıza beyaz kedi girdi” dedi.

İzel ve Arıca, 'Köle Gibi' ve 'Tutuklu Kaldım' şarkılarını birlikte seslendirerek izleyenleri mest ettiler.

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