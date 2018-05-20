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İzetbegovic: Allah'ın size bahşettiği kişiye sahipsiniz

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, "Allah'ın bahşettiği kişiye yardım edin. Bu kişi Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

AA | 20.05.2018 - 18:12..
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İzetbegovic: Allah'ın size bahşettiği kişiye sahipsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olarak katıldığı Saraybosna’daki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bakir İzetbegovic, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarını bir arada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"LİDERİNİZE DESTEK OLUN"

Bugün Türk milletinin de Allah’ın kendilerine bahşettiği bir kişiye sahip olduğunu belirten İzetbegovic, “Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin. Doğru yolda olmalısınız. Siz Avrupalı Türkler, liderinize destek olmalısınız.” şeklinde konuştu.

İzetbegovic: Allah'ın size bahşettiği kişiye sahipsiniz

İzetbegovic: Allah’ın size bahşettiği kişiye sahipsiniz VİDEO

"SİZLE KADERİMİZ AYNI"

Tarihin iki milleti ayırdığını ancak iki ülkenin kaderinin aynı olduğunu vurgulayan İzetbegovic, “Türkleri de Boşnakları da dinlerinden, kimliklerinden koparmak istediler.” diye konuştu.

İzetbegovic: Allah'ın size bahşettiği kişiye sahipsiniz

İzetbegovic, Allah’ın her yüzyılda bir kez birini bahşettiğini ve bu kişinin milletini dinine döndürdüğünü kaydederek, “Bizim Aliya İzetbegovicimiz vardı. Allah’ın yardımıyla ayakta kaldık.” dedi.

İzetbegovic: Allah'ın size bahşettiği kişiye sahipsiniz

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