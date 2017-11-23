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İzetbegovic: "Mladic savaş suçlusudur"

Bakir İzetbegovic, Bosna Kasabı olarak anılan cani için "Mladic hem savaş suçlusu hem de korkaktır" ifadelerini kullandı.

23.11.2017 - 01:46
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İzetbegovic:

1995'deki soykırımda yaptığı canilikle Bosna Kasabı olarak adlandırılan Mladic'in müebbet hapis cezası alması üzerine basın toplantısı düzenleyen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, "Bunu, Ratko Mladic'e bırakmak gerekir. Bunu, Sırp halkının boynundan indirmek gerekir." şeklinde konuştu.

İzetbegovic:

"O BİR SAVAŞ SUÇLUSUDUR"

İzetbegovic, Srebrenitsa'da esir alınan tüm erkeklerin Sırplarca öldürüldüğünü anımsatarak, "Suçu işleyenler, yaptıklarını gizlemek için bu insanları farklı yerlere gömdü. Bugünkü duruşmada Mladic'in yaptıklarıyla bir kez daha yüzleştik." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyetinin "Mladic'in, tüm dünyada savaş suçlusu olarak hatırlanacağı" ifadesini hatırlatan İzetbegovic, "Mahkeme, net bir şekilde Mladic'in Bosna Hersek'teki Müslümanları yok etmek istediğini ve Bosnalı Sırpların bu topraklarda zulüm yaptığını ifade etti." diye konuştu.

İzetbegovic, Mladic'in bir savaş suçlusu ve korkak olduğunu vurgulayarak, "Çünkü ancak korkaklar kadın, bebek ve sivilleri öldürür, onlara saldırır." dedi.

İzetbegovic:

"ADINA ŞARKILAR YAZMAYA SON VERİN"

Boşnak lider, Mladic'in bir kahraman olarak gösterilmesine artık bir son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ortak bir gelecek inşa etmek adına Mladic için şarkılar yazmaya, adını sokaklara vermeye ve onun için anıtlar dikmeye son verin. Bugünkü kararın Bosna Hersek'te bu tür eylemleri durduracağını düşünüyorum. Gerçeği kabullenmek en iyi seçimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Konseyin Sırp üyesi Mladen İvanic'in kararı eleştiren yorumuna da değinen İzzetbegovic, "Bu, birkaç gün içinde geçecek bir durum. Bu durumun savunulacak bir yanı yok. Bunu, Ratko Mladic'e bırakmak gerekir. Bunu, Sırp halkının boynundan indirmek gerekir." şeklinde konuştu.

Sırp Kasabı Mladic'in son çırpınışları VİDEO

İzetbegovic:

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