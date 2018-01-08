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İzinli geldiği köyünde çöken evin altında kalan asker

Acemi birliğinden dağıtım izni için geldiği memleketi Aksaray'da çöken kerpiç evin altında kalarak şehit olan Oruç Usluca'nın cenazesi defnedildi.

AA | 08.01.2018 - 15:09..
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Dün akşam saatlerinde, Aksaray merkeze bağlı İncesu Köyü'nde Amasya’da acemi eğitimini tamamlayan er Oruç Usluca (20), dağıtım izni için önce memleketi Aksaraya geldi.

Usluca, İncesu Köyü'nde dedesine ait, kerpiç evi yıktığı sırada evin göçmesi sonucu enkaz altında kaldı.

İzinli geldiği köyünde çöken evin altında kalan asker

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları, itfaiye ve AFAD ekiplerini çağırdı. Ekipler tarafından enkaz altından kurtarılan Usluca, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usluca, yapılan tüm müdahaheleye rağmen şehit oldu.

Usluca'nın şehit olduğunu öğrenen yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

İzinli geldiği köyünde çöken evin altında kalan asker

DEFNEDİLDİ

Çöken kerpiç evin altında kalarak şehit olan Oruç Usluca'nın cenazesi bugün defnedildi. Helallik alınması için baba evine getirilen Usluca'nın cenazesini karşılayan yakınları gözyaşı döktü.

İzinli geldiği köyünde çöken evin altında kalan asker

İzinli geldiği köyünde çöken evin altında kalan asker

İzinli geldiği köyünde çöken evin altında kalan asker

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