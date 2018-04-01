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İzinsiz davete katılan Belçika Prensi'ne para cezası

Belçika Prensi Laurent'in maaşı, hükümetten izin almadan Çin Büyükelçiliği'ndeki bir davete katıldığı için yüzde 15'lik kesintiye uğradı.

Haber Merkezi | 01.04.2018 - 09:10..
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prens

Başbakan Charles Michel'in talebiyle gündeme gelen kesinti kararı, federal parlamentoda yapılan oylamayla alındı.

Başbakan Michel daha önce Prens Laurent'i Dışişleri Bakanlığı'nın onayını almadan, herhangi bir diplomatik etkinliğe katılmaması için uyarmıştı.

DAVETİ PAYLAŞTI

Prens bu uyarıya rağmen Çin Büyükelçiliği'ndeki davete, donanma üniformasıyla katıldı ve davetteki bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

YARGILANMADAN ÖNCE MEKTUP YAZDI

Belçika Kralı Philippe'in küçük kardeşi olan Prens Laurent, parlamentodaki oylamadan önce yazdığı uzun ve duygusal mektupta, bir kraliyet ailesi üyesi olarak hayatını çalışarak kazanamayacağını vurguladı.

Oylamayı "hayatımın yargılaması" diye niteleyen Prens, oylamanın aleyhine sonuçlanması halinde "hakkında ciddi önyargılar oluşacağını" söyledi.

Prens "Siyasetteki ve medyadaki bazı akımlar nedeniyle tartışılan ödeneğimdeki kesinti bir hayatın, büyük ölçüde geride bıraktığım hayatımın bedeli." dedi.

"EVLENMEK İÇİN BİLE İZİN ALMAK ZORUNDAYDIM"

54 yaşındaki prens ayrıca, kraliyet ailesinin mali özgürlüğüne kavuşma girişimlerini engellediğini savundu. Prens "Evlenmek için bile izin almak zorundaydım ve bugün dahi serveti ve unvanı olmayan sevdiğim kadınla evlendiğim için bedel ödüyorum." dedi.

46 BİN EURO KESİLECEK

Prensin bu savunmasına karşın milletvekilleri 23'e karşı 93 oyla prensin ödeneğini kesti. Oylama, prensin 307 bin euroluk yıllık maaşından 46 bin euroluk kesinti anlamına geliyor.

İzinsiz davete katılan Belçika Prensi'ne para cezası

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