İzinsiz gösteriye katılan sanığa hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına başka suçtan tutuklu bulunan Ş.S. (17) ile avukatı katıldı.

Ş.S. savunmasında, 27 Aralık 2015’te Hürriyet Mahallesi’nde düzenlenen izinsiz gösteriye katılmadığını ileri sürdü.

"İNTERNET KAFEYE GİDİYORDUM"

Molotofkokteyli şişesindeki parmak izinin ise nasıl çıktığını bilmediğini iddia eden Ş.S, “Ben o tarihte internet kafeye gidiyordum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütüne üye olmasa bile örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ve "Tehlikeli madde bulundurmaktan" toplam 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi.