İzinsiz satışı yapılan açık tütünlere el konuldu

Yapılan denetimlerde, iki iş yerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) izni olmadan satışı yapılan 24 kilogram açık tütün ve 248 kutu makorana kamuya geçirilmek üzere el konularak cezai işlem uygulandı.

"GEREKLİ CEZAİ İŞLEMLER DE UYGULANDI"

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Zabıta Müdürü Bahadır Sağırkaya, "Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları anında değerlendirerek 2 iş yerinde gerekli izinler almadan satış yapıldığını tespit ettik. Bu iş yerlerine tarafımızdan tutanak tanzim edilerek gerekli cezai işlemler de uygulandı" dedi.













