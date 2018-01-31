İzinsiz tavşan avına '2 bin 312 TL' ceza

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Tokat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Artova ilçesi Devecikargın köyü, Alpudere yolu mevkinde yapılan kontrolde, S.K isimli şahsın avcılık belgesi ile kota izin belgesi olmadan avlanma yaptığı tespit edildi.

AVLANMASI YASAK TAVŞANI VURDU

Yapılan kontrollerde avlanması yasak olan 1 adet yaban tavşanı da ele geçiren jandarma ekipleri avlanmada kullanılan tüfeğinin de ruhsatlı olmasına rağmen takozsuz olarak kullanıldığını tespit etti.

2 BİN LİRA CEZA

Bahse konu av tüfeği ve ölü yaban tavşanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, izinsiz avlanan şüpheli S.K.’ya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 2 bin 312 lira idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.