İzlanda para birimini euro ya da sterlin'e sabitleyecek

İzlanda Maliye Bakanı Benedikt Johannesson euro ya da sterlini seçebileceklerini söyledi.

Financial Times'a (FT) konuşan Johannesson, "Mevcut duruma tahammül edilebilir mi? Hayır. Herkes bu görüşte. Para birimini istikrara kavuşturacak bir politikaya sahip olmayı arzuluyoruz" dedi.

3 BANKA İFLAS ETMİŞTİ

İzlanda 2008'deki ekonomik çöküşün ardından iflas eden 3 bankayı kamulaştırmış ve sermaye kontrollerini devreye sokmuştu.

2008'den bu yana canlanan turizm, büyüyen balıkçılık sektörü ve 2016'daki 7.2'lik ekonomik büyüme ile iyi günlerine dönen İzlanda'yı endişelendiren para birimi krona'nın durumu.

Uzmanlar 2008'de alınan önlemlerin martta kaldırılmasının ardından ay başında yaklaşık 10 yılın en yüksek düzeyine ulaşan krona'nın değer kaybedeceğini öngörüyordu.

Ancak bu gerçekleşmediği için Johannesson'a göre tıpkı Danimarka'nın kendi para birimi olan kron'u euro'ya sabitlemiş olması gibi gibi İzlanda krona'sını da güçlü bir para birimine sabitlemek gerekiyor.

1 YILDA TÜM YABANCI PARA BİRİMLERİ İZLANDA KRONA'SINA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞADI

Sadece bir yılda tüm yabancı para birimleri krona'ya oranla düşüş yaşadı.

Sterlinde bu oran yüzde 22, euro'da yüzde 15, İsveç kronu'nda ise yüzde 16 olarak kaydedildi.

Euro ya da sterline oranla İzlanda krona'sındaki yükseliş özellikle ülkenin balıkçılık sektöründe endişe yaratıyor.

İzlanda balıkçılık sektöründeki ürünlerin 3'te birini Avrupa'ya ihraç ediyor.