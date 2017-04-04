taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.670
USD
3,6457
EURO
3,8918
ALTIN
146,87
PETR
53,1000

İzlanda para birimini euro ya da sterlin'e sabitleyecek

İzlanda dalgalanan döviz kurunu istikrara kavuşturmak amacıyla para birimi krona'yı bir başka dövize sabitlemeyi düşünüyor.

04.04.2017 - 08:41
  1. Haberler
  2. Dünya

1

İzlanda Maliye Bakanı Benedikt Johannesson euro ya da sterlini seçebileceklerini söyledi.

Financial Times'a (FT) konuşan Johannesson, "Mevcut duruma tahammül edilebilir mi? Hayır. Herkes bu görüşte. Para birimini istikrara kavuşturacak bir politikaya sahip olmayı arzuluyoruz" dedi.

3 BANKA İFLAS ETMİŞTİ

İzlanda 2008'deki ekonomik çöküşün ardından iflas eden 3 bankayı kamulaştırmış ve sermaye kontrollerini devreye sokmuştu.

2008'den bu yana canlanan turizm, büyüyen balıkçılık sektörü ve 2016'daki 7.2'lik ekonomik büyüme ile iyi günlerine dönen İzlanda'yı endişelendiren para birimi krona'nın durumu.

Uzmanlar 2008'de alınan önlemlerin martta kaldırılmasının ardından ay başında yaklaşık 10 yılın en yüksek düzeyine ulaşan krona'nın değer kaybedeceğini öngörüyordu.

Ancak bu gerçekleşmediği için Johannesson'a göre tıpkı Danimarka'nın kendi para birimi olan kron'u euro'ya sabitlemiş olması gibi gibi İzlanda krona'sını da güçlü bir para birimine sabitlemek gerekiyor.

1 YILDA TÜM YABANCI PARA BİRİMLERİ İZLANDA KRONA'SINA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞADI

Sadece bir yılda tüm yabancı para birimleri krona'ya oranla düşüş yaşadı.

Sterlinde bu oran yüzde 22, euro'da yüzde 15, İsveç kronu'nda ise yüzde 16 olarak kaydedildi.

Euro ya da sterline oranla İzlanda krona'sındaki yükseliş özellikle ülkenin balıkçılık sektöründe endişe yaratıyor.

İzlanda balıkçılık sektöründeki ürünlerin 3'te birini Avrupa'ya ihraç ediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

374
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

147
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

46
CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

55
Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

48
ABD: Kobani'deki havaalanı pistlerini genişlettik

ABD: Kobani'deki havaalanı pistlerini genişlettik

13
Torun sevmeye gittiği evde geliniyle birlikte öldürüldü

Torun sevmeye gittiği evde geliniyle birlikte öldürüldü

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM