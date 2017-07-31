İzlanda'da yeni bir mineral keşfedildi

Kopenhag Üniversitesi Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bölümünden Tonci Balic-Zunic, yaptığı açıklamada, Helka ve Eldfell volkanlarından topladıkları örnekler üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

YENİ MİNERALİN İSMİ: TOPSOİT

Çalışmada, Helka volkanı çevresinden alınan kaya örneklerini uzun süre incelemeleri sonucu yeni bir mineral bulduklarını dile getiren Balic-Zunic, buna da "topsoit" adını verdiklerini kaydetti.

VOLKANLARIN ÇEVRESİ MİNERAL BAKIMINDAN ZENGİN

Balic-Zunic, demir, flor ve su moleküllerinden oluşan "topsoit"in, 2009'dan bu yana bölgede bulunan yedinci yeni mineral olduğunu bildirdi. Helka ve Edfell volkanlarında özel jeolojik süreçlerin devam ettiğini belirten Balic-Zunic, volkanların çevresinin mineral bakımından çok zengin olduğunu ve keşfedilmek için beklediğini ifade etti.