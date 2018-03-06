İzlandalı YPG'li öldürüldü

TSK tarafından Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda öldürülen terörist sayısı 2 bin 878’e yükseldi.

Büyük darbe vurulan terör örgütü YPG'ye destek vermek için Afrin'e gelen ve aralarında ABD, Almanya, Avustralya ile İngiltere vatandaşlarının da bulunduğu Enternasyonal Özgürlük Taburu dağılmaya başladı.

İZLANDALI EX OLDU

Son olarak örgüt üyesi İzlandalı Haukur Hilmarsson, TSK ve ÖSO'nun başarılı operasyonunda öldürüldü. İzlandalı teröristin cenazesi ülkesine gönderildi.

Daha önce de örgütün lideri olan "Kendal Breizh" kod adlı Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche ile "Baran Galicia" kod adlı İspanyol uyruklu Samuel Prada Leon ve Hollanda uyruklu "Baran Sason" kod adlı Sjoerd Heeger isimli teröristler Afrin'de öldürülmüştü.