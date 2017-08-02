İzlediği diziden etkilenen kaynakçı kılıç ustası oldu

Havza 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi'nde babasına ait römork atölyesinde kaynak ustası olarak çalışan Erdim Sağlam'ın (28) Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan tarihi diziden etkilenerek merak saldığı kılıçlar, kendisine yeni bir meslek kazandırdı.

KILIÇLARA MERAK SALDI

Atölyenin üst katını kılıç yapımına ayıran Sağlam, gelen siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Sağlam, yaptığı açıklamada, "Diriliş Ertuğrul" dizisini severek izlediğini ve burada kullanılan kılıçlara merak saldığını anlattı.

Kaynak ustası olduğu için "Kılıç yapabilir miyim?" düşüncesiyle yola çıktığını ve atölyesindeki malzemelerle kendisine yaptığı kılıcın çok beğenildiğini anlattı. Daha sonra siparişler almaya başladığını ifade eden Sağlam, kılıç yaptığı kişilerin sosyal medya hesaplarından bunların fotoğraflarını paylaşması ile işlerinin giderek arttığını dile getirdi.

ÜRETTİĞİ KILIÇLAR İÇİN PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Ayda 100 kılıç yaptığını ve ürünlerin tasarımlarının kendisine ait olduğunu söyleyen Sağlam, "Hatay'dan Edirne'ye kadar kılıç gönderiyorum. Avrupa'dan da yoğun talep var. Almanya'da bir bayim var. Onun aracılığı ile kılıç gönderiyorum. Kılıçların yoğun talep görmesi üzerine patent başvurusunda bulundum. Türkiye'de bu iş için ilk patent başvurusu bende olduğu için süreç sıkıntısız devam ediyor. Şu an üç model için başvuru yaptım. Diğer modeller için de ileride patent başvurunda bulunacağım. Dizilerden gördüğüm kılıçlardan esinleniyorum ama aynısı değil."





HEDEFİ 6 METRELİK KILIÇ YAPMAK

Kılıçların dekoratif amaçlı ve hediyelik eşya olarak talep gördüğünü belirten Sağlam, hedefinin patent sürecinin tamamlanmasının ardından hedefinin 6 metre uzunluğunda bir kılıç yapmak olduğunu aktardı.

Sağlam, "Dünyada 6 metre uzunluğunda kılıç yapılmamış bir şey. Hedefim Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek Havza'yı dünyaya tanıtmak." diye konuştu. Kılıçlarında krom çelik, sap kısımlarında ceviz ağacı ve deri kullandığını vurgulayan Sağlam, ürünlerin fiyatının 200-250 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.