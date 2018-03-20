İzleyicisiyle buluşmayı bekleyen filmler

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30 yıl ayrı kaldıktan sonra, babaları 3 çocuğunu Hasanlar Köyü'ndeki evlerine geri çağırır. Nedenini bilmezler. En büyükleri Cemal, onları alır ve bu garip köye doğru yola çıkarlar.

Yıllardır bir araya gelmeyen ve birbirini çok az tanıyan üç kardeş Hasanlar'a vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenirler ve babaları, vasiyetinde köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi istemiştir.

Köyde geçirdikleri zaman süresinde yaşadıkları enteresan olaylar esnasında hem birbirlerinin hem kendilerinin hem de babalarının kim olduğunu anlamaya çalışırlar.

Hayatta annesinden ve baleden başka tutkusu olmayan Dominika, geçirdiği bir kaza sonucu baleye veda etmek zorunda kalmıştır.

Gelecek planları bir anda tuzla buz olan genç kadın, onun gibi üstün yetenekli gençlere bedenlerini ve zihinlerini bir silah olarak kullanmayı öğreten gizli istihbarat örgütü Sparrow School'a katılır.

Zorlu ve sadistik bir eğitimden geçen genç kadın, programın şimdiye kadarki en tehlikeli öğrencisi olur.

Dominika şimdi sahip olduğu güçle geçmişiyle yüzleşmeli ve sevdiği herkesin hayatı tehlikedeyken, Dominika'nın güvenebileceği tek kişi olduğunu söyleyen Amerikalı CIA ajanı Nathaniel Nash'le uzlaşma sağlamalıdır...

Bir aile, bir grup akrabayla birlikte kalacakları mobil ev alanına geldiklerinde şaşkınlığa uğrarlar. Bu ıssız yerleşim alanında kimse yoktur ve herkes gizemli bir şekilde götürülmüş gibidir.

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner.

Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir.

Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır.

İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar.

Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildi.

Çok iyi anlaşan 3 yakın arkadaş, tüm zamanlarını birlikte geçirirler. Günlerini rutin bir şekilde geçiren gençlerin hayatları, bir gün falcıya gitmeye karar vermeleri ile bambaşka bir hal alır.

Falcı, gençlerin falında büyük bir hazine görür. Hazineyi aramaya karar veren gençler başlarına geleceklerden bîhaber yola koyulurlar. Hazineyi ararlarken birçok aksilikle uğraşan gençlerin bir de peşine mafya düşer. 3 yakın arkadaş, başlarına gelen tüm aksiliklere rağmen hazineyi bulabilecekler midir?

Fabien Nury ve Thierry Robin'in Fransız çizgi romanından uyarlanan filmde, SSCB lideri Joseph Stalin'in son günleri ve ölümün ardından 30 yıl demir yumrukla yönetilen ülkenin içine düştüğü kaos anlatılıyor.

60 yılı aşkın bir süredir sinemadan fotoğrafa, video yerleştirmeden heykele kadar yapıtlar üreten 88 yaşındaki efsane Agnès Varda, İstanbul’da Şehrin Kırışıklıkları projesiyle duvarlara yapıtlar bırakan genç JR ile birlikte Fransa’nın köylerini gezdi.

İkili bir yandan halkla sohbet etti, fotoğraflar çekti, çektikleri fotoğrafları sergiledi, bir yandan da dost olup birbirlerini daha iyi tanımaya çalıştı. Mekânlar ve Yüzler, iki çok özel sanatçının sanat, yaş almak, paylaşmak ve gezmek hakkında ürettikleri bir film.

Aynı mahallede yaşayan üç arkadaşın hayatı, mahallenin yakınlarına gizemli bir yabancının taşınmasıyla bambaşka bir hal alır.

Yönetmen koltuğunda Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Gülsoy ve Teoman'a Emre Erkan, Selahattin Töz, Hazal Ergüçlü, Selen Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.

Gıyaseddin, babası Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur.

Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu’nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.

Ergül Tosun

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