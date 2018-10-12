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İzmir Adliyesi'nde zehirlenme: 1 kişi hayatını kaybetti

Gaz sızıntısından 5'i polis, 29 kişi etkilenmişti. Acı haber geldi; 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA | 12.10.2018 - 08:57..
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Adliyede yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit kaçağı meydana gelmesi sonucu gazdan etkilenen 29 kişiden, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören taşeron işçi Salih Ataoğlu (47) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme: 1 kişi hayatını kaybetti

SOLUNUM VE DOLAŞIM YETMEZLİĞİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ataoğlu'nun gazdan zehirlenmeye bağlı solunum ve dolaşım yetmezliğinden hayatını kaybettiğini belirtti. Ataoğlu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan bir kişi de taburcu edildi.

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme: 1 kişi hayatını kaybetti

PERİYODİK BAKIM SIRASINDA GAZ KAÇAĞI OLMUŞTU

İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gazdan etkilenen 5’i polis, 2'si 112'ye bağlı sağlık çalışanı 22 kişi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, 7 kişi ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavi görenlerin 27'si daha sonra taburcu edilmişti.

İzmir Adliyesinde gaz kaçağı VİDEO

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme: 1 kişi hayatını kaybetti

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