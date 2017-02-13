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İzmir Adliyesine kahraman Sekin'in mezar taşı konuldu

İzmir’deki terörist saldırısında şehit olan trafik polisi Fethi Sekin’in adliye önünde şehit düştüğü yere mezar taşı ve Türk bayrağı konuldu

13.02.2017 - 14:57
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5 Ocak günü, 2 terörist bomba yüklü aracı İzmir Adliye girişi polis noktasında patlatmış, trafik polisi Fethi Sekin ise kaçan teröristlerle çatışmaya girmişti.

Uzun namlulu silahlara karşı beylik tabancasıyla teröristlerle çatışan 3 çocuk babası Sekin, bir teröristi öldürdükten sonra şehit düşmüştü. Şehit Fethi Sekin’in kahramanca mücadelesi ile onlarca kişinin hayatı kurtulmuştu.

MEZAR TAŞI KONDU

Fethi Sekin’in şehit düştüğü adliyenin karşısındaki çimlik alana, Sekin’in gazi olan halasının oğlu Burak Akdeniz, mezar taşı ve Türk bayrağı koydu.

İzmir Adliyesine kahraman Sekin'in mezar taşı konuldu

Mezar taşının üzerinde "Şehit Polis Fethi Sekin" yazarken, tarihe ise Sekin’in doğumu olan 1973 yazıldığı, ölüm tarihine ise sonsuzluk işareti konduğu görüldü. İzmir Adliyesine gelen ve şehit polis Fethi Sekin’in mezar taşını görenler burada kahraman polis için dua ediyor.

İzmir Adliyesine kahraman Sekin'in mezar taşı konuldu

GÜVENLİK İÇİN 6 KASİS YAPILDI

Öte yandan, İzmir Adliyesinin güvenliği için adliyenin girişindeki caddeye araçların hızını kesmek için kasis yapıldığı görüldü. Geçtiğimiz cumartesi günü, Şehit Fethi Sekin Caddesi’ne geliş ve gidişe 3’er tane olmak üzere 6 kasis yapıldı.

İzmir Adliyesine kahraman Sekin'in mezar taşı konuldu

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