İzmir- Ankara YHT projesi 2020'de tamamlanacak

İlk temeli 2012 yılında atılan İzmir- Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi, ile 14 saatlik ulaşım 3 saat 30 dakikaya düşecek.

Toplam 3 etaptan meydana gelecek hat; Ankara- Afyonkarahisar, Afyonkarahisar- Uşak ve Uşak- Manisa- İzmir'den oluşuyor ve toplamda 624 kilometre olacak.

2020'DE TAMAMLANACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin tamamlanma süreci ile ilgili bilgi verdi. Arslan, "İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin tüm kesimlerinde altyapı yapım çalışmaları devam etmekte olup altyapı çalışmaları genelinde yüzde 28 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Üst yapı ve elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon dediğimiz EST işleri kapsamında da Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak kesiminin ihalesi 14/11/2017 tarihinde yapılmış, hattın 2019 yılında tamamlanması, Uşak-İzmir kesimine ait ihalenin ise 2018 yılı içerisinde yapılarak hattın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje için şu ana kadar 983 milyon Türk lirası harcanmış olup yaklaşık olarak 8 milyar 340 milyon Türk lirası daha harcanarak proje tamamlanacaktır." diye konuştu.

KAYSERİ'DEN ANKARA'YA 1,5 SAATTE ULAŞIM SAĞLANACAK

Bakan Arslan, ayrıca geçtiğimiz günlerde Kayseri ile ilgili bir de ulaşım müjdesi verdi. Arslan Ankara-Kayseri arasındaki hızlı tren projesine ilişkin, "Yerköy’e kadar olan bölüm 3 yıl içinde biter. Zaten Yerköy’den sonraki bölümün inşaatı şu anda devam ediyor. Bu proje 3 sene sonra bittiğinde vatandaşımız, Kayseri’de eski gar binasından kolaylıkla trene binip, 1,5 saatte Ankara’da olacak. Hızlı tren ve diğer hatlar oraya gelmeye devam edecek. Vatandaşımız Kayseri’nin içinde gerekirse yürüyerek gar istasyonuna kadar gelip Ankara, İstanbul ya da başka istikametlere doğru yolculuğunu devam ettirecek." dedi.