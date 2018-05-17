Atatürk Lisesi'nde 13 Mayıs Pazar günü 12'nci sınıf öğrencilerinin mezuniyet balosunda Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı okunmak istenmişti. Okul müdürü Selamettin Demirhan, ‘siyasi gösteri' iddiasında bulunarak, marşın okunmasına izin vermemişti.

Okul müdürünün yasağını tanımayan öğrenciler, kep atma merasimi esnasında İzmir Marşı’nı söylemeye devam etti.

"SLOGAN ATTIRMAM"

Bunun üzerine Demirhan sahneye çıkarak mikrofondan öğrencilere müdahale etmiş, “Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem. Başka slogan attırmam” diyerek, sesleri bastırmak için hoparlörlerden yüksek sesli pop müzik yayını başlatmıştı.

İzmir Atatürk Lisesi müdürü görevden alındı VİDEO

GÖREVDEN ALINDI

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın okul müdürü Selahattin Demirhan'ın görevinden alınması için talimat verdiğini açıkladı.

Bayır, “Size bir söz verdik. 40 dakika önce vekilimiz Atila Sertel ile İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanındaydık. Durumu anlattık. Başkaları da başka şeyler anlatmış. Bizim anlatmamız üzerine telefonu yanımızda kaldırdı. İl Milli Eğitim Müdürü'nü aradı. ‘Derhal bu müdürü görevden alacaksın' talimatını verdi. Bu gelişme yanımızda yaşandı. Eğer bu müdür görevden alınmazsa mücadelemiz devam edecek. Ancak Valimiz, şu an Müdürü görevden almıştır” dedi. Okul müdürü hakkında soruşturma açıldığı da bildirili.