İzmir Baro Başkanlığını Kobaniciler kazandı

İzmir Barosu'nun Genel Kurulu kıyasıya bir rekabete sahne oldu.

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin ile Atalay Aksay yarışırken Kobaniciler Grubu olarak bilinen Çağdaş Avukatlar Grubu, Özlan Yücel'i aday gösterdi.

Yenilikçi Avukatlar Grubu'nun adayı Muhammet Özekes ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Ömer Fatih Şimdi, gün boyu meslektaşlarını ikna etmek için çalıştı.

2 ADAY ÇIKARDIKLARI İÇİN OYLARI BÖLÜNDÜ

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu toplamda 3 bin oy almasına rağmen 2 aday çıkardığı için oyları bölündü. Böylece İzmir Baro Başkanı, Kobaniciler Grubu'ndan Özkan Yücel oldu.

"YAŞASIN KOBANİ" SLOGANLARI ATMIŞLARDI

Daha önce yönetimde olan Çağdaş Avukatlar Grubu, geçen yıl genel kurulunda "Yaşasın Kobani" diye sloganlar attıkları için Kobaniciler olarak isim yaptı.

SANDIK SONUÇLARI

Genel Kurul'da toplamda 5 bin 986 avukat oy kullandı. Geçerli oy sayısı 5 bin 816. Sandıktan Özkan Yücel'e 1955 oy çıktı. Mustafa Çetin geçerli oyların 1720'sini aldı. Yine Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Atalay Aksay ise 1258 oy ile sandıktan 3'üncü sırada çıktı. Bu yıl ilk kez Yenilikçi Avukatlar Grubu olarak seçime katılan Muhammet Özekes de 540 oy aldı. Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı olan Ömer Fatih Şimdi'ye ise sandıktan 312 oy çıktı.

Genel Kurulda konuşan Av. Bülent Karagöz, başkan adayı Özkan Yücel'i sert bir dille eleştirdi Karagöz, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun seçim bildirgesinde de PKK'nın taleplerine yer verdiğini belirtti.

"SİZİ GİDİ KOBANİCİLER"

Bunun üzerine yaklaşık 20 kişilik bir grup kürsüye yürüdü. Platformun üstüne çıkmaya çalışarak konuşmayı kesmeye çalışan gruba "Sizi gidi Kobaniciler gelin gelin" diyen Av. Karagöz, "PKK işbirlikçileri, Amerikan işbirlikçileri Türkiye'yi bölemeyeceksiniz" dedi.