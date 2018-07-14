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İzmir Barosu, idam ve hadıma karşı

Çocuklara yönelik cinsel suçların artmasının ardından yeniden gündeme gelen idam ve hadıma karşı ilk tepki İzmir Barosu'ndan geldi.

DHA | 14.07.2018 - 09:43..
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İzmir Barosu, idam ve hadıma karşı

izmir

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yönetim Kurulu üyesi avukat İlke Erol, İzmir Barosu adına, çocuklara yönelik cinsel suçlar ile cezalandırma yöntemi konusunda basın açıklaması yaptı.

"İDAM VE HADIM ÇÖZÜM DEĞİL"

İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin ve çok sayıda avukatın da yer aldığı açıklamayı yapan Erol, idam ve hadım cezasının çocuğa yönelik suçları önlemek adına çözüm olmadığını söyledi.

İlke Erol, şöyle konuştu: "Son dönemlerde artan ve görünür hale gelen çocuk cinayetleri ve çocuk istismarı münferit, sapık, hasta insanların idamı ve hadım tartışmaları adeta çözümsüzlük üreterek tartışılmamalıdır. Evrensel değerlere uygun, bilimsel, çocuk hak ve özgürlüklerini esas alan devletin yükümlülüklerinin belirlendiği, hukuk güvenliğinin sağlandığı, toplumsal değer yargılarını koruyucu yöntemler belirlemelidir. Meselenin bütüncül çözümü için öncelikle Meclis'te kurulması önerilen çocuk hak ihlallerine ilişkin komisyonlarının hızlıca kurulması, bekletilen 'Çocuğa yönelik şiddeti önleme ulusal eylem planı'nın çıkması ve uygulanmaya başlanması, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülmesi ve bu çalışmaların kamu idaresi tarafından desteklenmesi gerekmektedir. "

"BÜTÜNCÜL ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ"

İzmir Adliyesi'nde Çocuk Hakları Merkezi'ne 2017 yılında 700'den fazla çocuğa yönelik suç başvurusu yapıldığını, 2018'in ilk 6 ayında ise bu rakamın 585 olduğunu belirten Erol şunları söyledi: "İdam cezasının uygulandığı ülkelere bakıldığında, tüm örneklerde görüleceği üzere şiddet türünün ortadan kaldırılması için asla çözüm yöntemi olmadığı net olarak görülecektir. Çocuğa yönelen her türlü istismar için çözüm, çocuğa özgü adalet, koruma ve rehabilitasyondur. Bu bağlamda şiddete şiddet ile karşılık vermek yerine çocukların korunması odağında bütüncül çözüm üretilmelidir."

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