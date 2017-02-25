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İzmir Buca'da 23 aracın lastiği şişlendi

İzmir'in Buca İlçesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki 23 aracın lastiklerini şişleyip patlattı.

25.02.2017 - 16:02
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Evlerinden çıkan sürücüler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek, kimin yaptığını bulup yakalamak için çalışma başlattı.

SEMT SAKİNLERİ ŞOKTA

İşçievleri semtindeki evlerinden çıkan sürücüler, park halindeki araçlarının lastiklerinin inik olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Bir süre sonra şiş gibi delici bir cisimle lastiklerin patlatıldığı belirlendi.

İzmir Buca'da 23 aracın lastiği şişlendi

Yardım istenen polisin incelemesinde ise aynı güzergah üzerindeki 367 Sokak 807 sokak ile Onat Caddesi'ndeki araçların lastiklerinin de patlatıldığı ortaya çıktı.

İzmir Buca'da 23 aracın lastiği şişlendi

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alarak, kimin yaptığını bulup yakalamak için çalışma başlattı. 23 sürücünün karakola araçlarının lastiğinin pataltıldığı şikayetinde bulunduğu öğrenildi.

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