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İzmir Buca'da orman yangını

İzmir Buca'da öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alındı.

İHA | 13.07.2018 - 19:14..
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İzmir Buca'da orman yangını

Öğle saatlerinde Buca Gölet mevkiindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 7 helikopter, 2 uçak, 30’a yakın arazöz ve yaklaşık 200 kişilik personel müdahale etti.

RÜZGAR KONTROL ALTINA ALMAYI GÜÇLEŞTİRDİ

Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın için bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye ekipler gönderildi. Yoğun çalışma yürüten ekipler, alevlerin yoğun olduğu bölgenin etrafını çevirerek, söndürme çalışmalarında alanı daraltmaya çalıştı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları için yangın yönetim merkezi oluşturuldu.

İzmir Buca'da orman yangını



İzmir Buca'da orman yangını

İzmir'de orman yangın VİDEO

25 HEKTAR YANDI

İş makineleriyle çevrelenen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangından etkilenen alanın 25 hektar olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan İzmir-Aydın Otoyolu ise tekrar trafiğe açıldı.

İzmir Buca'da orman yangını

İzmir Buca'da orman yangını

İzmir Buca'da orman yangını

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