İzmir caddeleri göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak İzmir’de hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıksız devam eden yağış nedeniyle, İzmir’deki cadde ve sokaklar göle döndü. Biriken sular nedeniyle trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, caddelerdeki yoğun su birikintileri nedeniyle sokakları çöp tenekeleri yardımıyla trafiğe kapattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da, yağmurdan şemsiyeyle veya saçakların altına gizlenerek korundu. Bazı yollarda ise ekipler yoğun mesai harcayarak suları tahliye etmeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışların bölgesel olarak devam edeceği öğrenildi.