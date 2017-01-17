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İzmir caddeleri göle döndü

İzmir’de etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, yollarda biriken sular sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

17.01.2017 - 17:12
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak İzmir’de hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıksız devam eden yağış nedeniyle, İzmir’deki cadde ve sokaklar göle döndü. Biriken sular nedeniyle trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

İzmir caddeleri göle döndü

Bazı vatandaşlar, caddelerdeki yoğun su birikintileri nedeniyle sokakları çöp tenekeleri yardımıyla trafiğe kapattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da, yağmurdan şemsiyeyle veya saçakların altına gizlenerek korundu. Bazı yollarda ise ekipler yoğun mesai harcayarak suları tahliye etmeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışların bölgesel olarak devam edeceği öğrenildi.

İzmir caddeleri göle döndü

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