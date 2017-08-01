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İzmir Dikili'de fuhuş operasyonu

Polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si Azeri, 3 kadın ile fuhuşa aracılık eden M.Y. gözaltına alındı.

01.08.2017 - 14:41
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Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Gazipaşa Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu polis, müşteri kılığında fuhuşa aracılık yapan M.Y. ile bağlantı kurdu.

Pazarlık yapılan M.Y.'nin verdiği buluşma adresine müşteri kılığında giren polis ekiplerinin yaptığı baskında 2'si Azerbaycan uyruklu, 1'i Türk olmak üzere 3 kadın ile M.Y. gözaltına alındı.

AZERİ KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

İfadelerinin ardından 3 kadın serbest kalırken, Azeri 2 kadın sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Fuhuşa aracılık ettiği belirlenen M.Y.'nin işlemleri ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İzmir Dikili'de fuhuş operasyonu

İzmir Dikili'de fuhuş operasyonu

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