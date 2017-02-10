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İzmir El Bab şehidini uğurladı

El Bab şehidi astsubay Yahya Efiloğlu, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

10.02.2017 - 16:32
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Şehit askerler arasında olan Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu’nun naaşı (29), bugün cenaze namazı için Gaziemir Gülhane Camii’ne getirildi.

İzmir El Bab şehidini uğurladı

İzmir El Bab şehidini uğurladı

İZMİR ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehit astsubayın cenaze namazına şehidin babası Abdullah, annesi Mukaddes, kardeşleri Meliha, Büşra ve Muhammet Efiloğlu, siyasiler ve şehidin yakınları ve çok sayıda İzmirli katıldı. Şehidin cenaze namazını amcasının oğlu Ali Efiloğlu kıldırdı.

İzmir El Bab şehidini uğurladı

''ŞEHADET ŞERBETİNİ ABDESTLİ İÇTİ''

Şehidin nişan hazırlığında olduğu öğrenilen şehidin ailesi, şehidin bordo beresinin konulduğu tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Abdullah Efiloğlu, "Vatan sağ olsun oğlum. Senin arkandan dik duracağız. Peygamberimiz seni bekliyor. Ona komşu olacaksın. Dost var düşman var ağlamayacağız. Oğlum abdestsiz gezmedi. Şehadet şerbetini abdestli bir şekilde içti" diye konuştu.

İzmir El Bab şehidini uğurladı

DEDESİ KORE ŞEHİDİYDİ

Abdullah Efiloğlu, şehidin dedesi Mehmet Efiloğlu’nun da Kore şehidi olduğunu ve mezarının Kore’de bulunduğunu belirterek bir akrabalarının daha geçen yıl Diyarbakır Sur’da şehit düştüğünü söyledi.

İzmir El Bab şehidini uğurladı

Şehidin annesi Mukaddes Efiloğlu ise oğlunun tabutuna sarılarak öptü. Ablası Maliha Efiloğlu da, "Kardeşim rahat uyu" diyerek kardeşinin fotoğrafını öptü.
Şehidin Uşak Üniversitesi mezunu olduğu, Erciyes Üniversitesinde ise ikinci üniversitesini okuduğu belirtilirken, yakın zamanda nişan hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.

İzmir El Bab şehidini uğurladı

İzmir El Bab şehidini uğurladı

İzmir El Bab şehidini uğurladı



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