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İzmir Enternasyonal'de 'Dev Çekirge'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği fuarda konukları Dev Çekirge karşılayacak.

DHA | 22.08.2018 - 15:24..
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İzmir Enternasyonal'de 'Dev Çekirge'

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı, 7 Eylül'de kapılarını 87'nci kez açacak.

İzmir Enternasyonal'de 'Dev Çekirge'

SÜRPRİZ GÖSTERİLER OLACAK

Çalışmaların son hız devam ettiği İEF'te, on gün boyunca ticaretin yanı sıra eğlence, kültür ve sanat da bir arada olacak. İzmirliler başta olmak üzere, Türkiye ve dünyadan misafirlerini ağırlamaya hazırlanan İEF'te sürpriz gösteriler de sunulacak.

İzmir Enternasyonal'de 'Dev Çekirge'

KONUKLARI ÇEKİRGE KARŞILAYACAK

Bu yıl Kültürpark'ta konukları mekanik robot 'The Giant Grasshopper' (Dev Çekirge) karşılayacak. Fantastik böceklerin sürprizlerle dolu renkli dünyasını fuar ziyaretçilerine sunacak Dev Çekirge, bacaklarını oynatıyor, kafasını çeviriyor ve burnundan dumanlar çıkartıyor.

İzmir Enternasyonal'de 'Dev Çekirge'

Dev Çekirge'nin bacakları üstünde dansçı, müzisyen ve akrobatlar da gösteri sunacak. Uzunluğu 13,5 metre, ağırlığı 14 ton olan Dev Çekirge geceleri transparan led ışıklarıyla rengârenk bir görünüme bürünecek. Dev Çekirge, fuar boyunca her gün Lozan Kapısı'ndan başlayarak Kaskatlı Havuz'a, oradan da Basmane 9 Eylül Kapısı'na kadar yapacağı yürüyüşte eğlence dolu şov sunarak, fuar ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

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