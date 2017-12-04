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İzmir 'heykellerin üstadını' anıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet döneminin en büyük heykeltıraşlarından Tankut Öktem’i, vefatının 10. yılında bir dizi etkinlikle anıyor.

İHA | 04.12.2017 - 11:10..
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Taşı ve bronzu vefaya dönüştüren heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem, vefatının 10. yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) anılacak. “Ülkemizde Heykel Sanatını Anlamak” paneli, 6 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

HAYATI ANLATILACAK

Heykeltıraş ve mimar akademisyenlerin yer alacağı panelin ardından, sanat yaşantısı boyunca formların, ışığın, gölgenin arayışını sürdüren, efelerden ve ozanlardan Kuvayi Milliye Destanı’na kadar pek çok değeri heykelleriyle yaşatan Tankut Öktem’in sanat yaşamına bakış açısını anlatan bir belgesel gösterilecek.

İzmir 'heykellerin üstadını' anıyor

3 yaşındayken balmumu ve çamurdan heykeller yapmaya başlayan, 7 yaşında resim ve heykelleriyle ‘harika çocuk’ seçilen, 1988’de düzenlenen Sanat Olimpiyatları için bronzdan yaptığı soyut eseriyle dünya heykeltıraşları arasında ilk 10’a giren Tankut Öktem; geride bine yakın çamur, taş ve bronzdan yapılmış eser bıraktı.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı, 67 yıllık yaşamında, aralarında Çanakkale anıtlarından Kara Harp Okulu Harbiyeli Anıtı’na, Kastamonu Şerife Bacı Anıtından Zonguldak Maden İşçileri Anıtı’na, Magosa Özgürlük Anıtından Amasya Tamimi Anıtı ve Uşak Özgürlük Anıtı’na kadar ülkemizdeki yüzlerce esere imza attı.

İzmir 'heykellerin üstadını' anıyor

Tankut’un İzmir’deki eserleri ise Bornova Belkahve’deki Atatürk heykeli, Kültürpark’taki Nazım Hikmet heykeli, Güzelyalı’daki Denizciler Anıtı ve Resim Heykel Müzesindeki Sevgi heykeli ile Kültürpark Lozan Kapısındaki Atatürk ve İnönü heykeli.

İzmir 'heykellerin üstadını' anıyor

Kuvayi Milliye Destanı’nın yontucusu, Cumhuriyet’in büyük heykel ustası Öktem, Atatürk’ü statik kılan ve yalnızlaştıran heykel anlayışına başkaldırısını, onu halkıyla birlikte yükselen bir lider olarak tasvir ettiği heykelleriyle ortaya koymuştu.

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