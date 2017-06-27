İzmir-İstanbul Otoyolu 2019 yılında bitirilecek

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometre uzunluğundaki projenin Gebze-Bursa kesimi hizmete girdi. Trafiğe açılan bu bölümle birlikte, sürücüler Bursa girişinden otoyola girerek kesintisiz bir şekilde Gebze'ye kadar ulaşım sağlayabiliyorlar. Projede trafiğe açılan bir diğer kısım ise, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 20 kilometrelik otoyol oldu.

Projenin sözleşmede öngörülen süreden 2 yıl daha önce tamamlanacağını ve bu alanda bir rekor kırılmış olacağını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "İzmir-İstanbul Otoyolu 2019 yılında tamamen bitmiş ve hizmete açılmış olacak. İzmir'den İstanbul'a kadar konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkanıyla, vatandaşlarımız 9 saat süren yolu 3 saatte gidebilecekler" dedi.

DEVASA KÖPRÜ VE TÜNELLER, 36 VİYADÜK

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İzmir Çevre Yolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda başlayıp Gebze Köprülü Kavşağı'nda son bulduğunu belirten Kaya, projenin en büyük ayağını oluşturan ve bir yıl önce açılan Osmangazi Köprüsü'nün, sürücülere körfezi geçmek için 1,5 saatte dolaşmak yerine 6 dakikada karşıya geçme imkanı sunduğunu hatırlattı.

"İZMİR- İSTANBUL ARASINDAKİ MESAFE KISALACAK"

252 metre kule yüksekliği, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 682 metre boyu ile dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nün Türkiye'nin gurur projelerinden olduğunu ifade eden Kaya, "İzmir-İstanbul Otoyolu bünyesinde birçok ilki barındıran bir proje. Türkiye'nin gurur projelerinden, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasındaki Osmangazi Köprüsü bu projede yer alıyor. Altınova-Gemlik arasını 4,5 kilometre kısaltan 3 bin 590 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli Orhangazi Tüneli bu projede yer alıyor. Bin 250 metrelik Selçukgazi Tüneli, bin 605 metrelik Belkahve Tüneli ve 15'i tamamlanan 36 viyadük yine bu projede yer alıyor. Tüneller ve viyadüklerle birlikte, otoyolun tamamı mevcut devlet yoluna göre İzmir-İstanbul arasındaki mesafeyi 95 kilometre kısaltmış olacak" şeklinde konuştu.