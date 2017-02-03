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İzmir Karabağlar'da çöpler toplanmıyor

İlçe genelinde çöplerin toplanmadığı İzmir Karabağlar'da, konteynırların çevresinin çöpler ile dolmasına vatandaşlardan tepki geldi.

03.02.2017 - 12:24
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İzmir'in en büyük ilçelerinin başında gelen Karabağlar'da, belediyeye ait Karbel AŞ ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine başlatılan grev nedeniyle çöpler toplanmıyor.

İzmir Karabağlar'da çöpler toplanmıyor

Genel İş Sendikası üyelerinin 31 Ocak Salı günü başlattığı grev dördüncü gününde devam ediyor.

İlçe sakinlerinden Yıldırım Kemal Kulluk, biriken çöpler nedeniyle çocukların dışarı çıkamadığını, herhangi bir ilaçlama da yapılmadığını belirtti. Kulluk, "Madem çöpler duruyor, ilaçlama yaptırılması lazım. Kendi çabamızla ilaçlama yapıyoruz ama nereye kadar, olmuyor bir şekilde." dedi.

İzmir Karabağlar'da çöpler toplanmıyor

Uğur Adıyaman ise grev nedeniyle çöp yığınlarının oluşmasına tepki gösterdi. Yılmaz Karadayı da çöpler toplanamadığı için ortaya çıkan görüntünün İzmir'e yakışmadığını ifade ederek, "Böyle bir rezillik yok. Bir aydın olarak, vatansever olarak geçinenlerin hiçbirisi de ortada yok. Niye alınmıyor bu pislikler." dedi.

İzmir Karabağlar'da çöpler toplanmıyor

Bu arada, belediye yetkilileri sendika ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. İzmir'de DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Karabağlar Belediyesine ait Karbel AŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine 31 Ocak'ta grev kararı alınmış, 195 işçi tüm hizmetleri durdurmuştu.

İzmir Karabağlar'da çöpler toplanmıyor

İzmir Karabağlar'da çöpler toplanmıyor

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