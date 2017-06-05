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İzmir Kordon boyunda denizin kirliliği dikkat çekti

Denizin kıyıya yakın yüzeyinde spor ayakkabısı, pet şişeler, köpük tabaklar, cam şişeler, kağıtlar yer aldı.

05.06.2017 - 10:26
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yüzülebilir Körfez Projesi' kapsamında çalışma sürerken, Kordon boyundaki deniz kirliliği kente yakışmayan görüntüler oluşturdu.

SAHİL KEYFİNİN TADI KAÇTI

Pasaport bölgesinde her türlü çöp, yosunların arasında denizin kıyıya yakın yüzeyine vurunca sahil keyfinin tadı kaçtı. Denizin kıyıya yakın yüzeyinde spor ayakkabısı, pet şişeler, köpük tabaklar, çizgi film karakterlerine ait balonlar, cam şişeler, kağıtlar yer aldı.

İzmir Kordon boyunda denizin kirliliği dikkat çekti

BALIKÇILARIN OLTASINA YOSUN TAKILDIĞI İÇİN BALIK TUTAMIYORLAR

Olta balıkçılığı yapanlar, iğnelere yosun takıldığı için balık tutamamaktan yakınırken sahil kenarında yürüyenler, denizdeki kirlilikten utandıklarını belirtti. Emekli Kaptan 68 yaşındaki Alparslan Durmaz, temizlik araçlarının çalışmadığını vurgulayarak, şöyle dedi:

İzmir Kordon boyunda denizin kirliliği dikkat çekti

"BURADA HAFTA İÇİ ÇALIŞAN TEMİZLİK ARAÇLARI İKİ KEZ GEÇSE BU PİSLİK KALMAZ"

"Bu pislikte balık tutmak zor. Balık gelmiyor pislikten. Belki açıkta olabilir temiz yerlerde. Burada hafta içi çalışan temizlik araçları iki kez geçse bu pislik kalmaz. Ama hafta sonu nedense çalışmıyorlar. Sabahın erken saatlerinde buraya geldim. Öğle oldu ama hala bir tane bile balık tutamadım. Bakalım kısmet."

Balıkçılar saatlerce beklemelerine rağmen evlerine kovaları boş döndü.

İzmir Kordon boyunda denizin kirliliği dikkat çekti

İzmir Kordon boyunda denizin kirliliği dikkat çekti

İzmir Kordon boyunda denizin kirliliği dikkat çekti

İzmir Kordon boyunda denizin kirliliği dikkat çekti

İzmir Kordon boyunda denizin kirliliği dikkat çekti

İzmir Kordon boyunda denizin kirliliği dikkat çekti

İzmir Kordon boyunda denizin kirliliği dikkat çekti

İzmir Kordon boyunda denizin kirliliği dikkat çekti

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