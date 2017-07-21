taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.736
USD
3,5266
EURO
4,1059
ALTIN
141,04
PETR
49,3100

İzmir Kordon'da denizanası istilası

İzmir'de havaların ısınmasıyla birlikte Birinci Kordon kıyıları, denizanalarının istilasına uğradı.

21.07.2017 - 08:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Körfezi'nde her yaz sıcaklarla birlikte deniz suyunun ısınmasıyla, denizanaları ortaya çıkıyor. Birinci Kordon sahili de yine denizanalarıyla doldu.

DOĞAL BİR OLGU VURGUSU

Denizanası sayısındaki artışın normal olduğuna, ilkbahar sonu yaz başlangıcının için üreme dönemi olduğuna dikkati çeken uzmanlar, bunun doğal bir olgu olduğu vurguladı.

İzmir Kordon'da denizanası istilası

"ALERJİK DURUMLARDA DURUM DAHA KÖTÜ OLABİLİR"

Uzmanlar, "Organik madde zengini sularda çok fazla üreyebilirler. İzmir Körfezi de böyle bir yer. Yaygın türleri olan aurelia aurita çok zehirli bir tür değil. Daha zehirli olanları da var, ancak onlar aşırı üremezler. Deniz anasının yakıcı kapsülleri vardır, ciltle temasında yanma etkisi yaratır. Alerjik durumlarda durum daha kötü olabilir" dedi.

İzmir Kordon'da denizanası istilası

İzmir Kordon'da denizanası istilası

İzmir Kordon'da denizanası istilası

İzmir Kordon'da denizanası istilası

İzmir Kordon'da denizanası istilası

İzmir Kordon'da denizanası istilası

İlginizi Çekebilir
Ege depremi sonrası jeofizikçiden rahatlatan açıklama
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu bölgede daha büyük bir deprem beklenmediğini söyledi.
Yozgatlı beşizlere yaş günü kutlaması
Akdağmadeni ilçesinde İbrahim ve Özlem Bulut çifti, prematüre dünyaya gelen beşiz çocuklarının 5. yaş gününü kutladı.
Ankara'da 12 işçi gıdadan zehirlendi
Akyurt ilçesinde bir fabrikada çalışan işçilerden 12'si gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE
Ege Denizi'nde yaşanan 6,3 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında vatandaşlar ve turistlerin yaşadığı panik, görüntülere yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

226
Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

74
İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

139
Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

46
Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

22
Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

13
Başakşehir'den Galatasaray taraftarına çağrı

Başakşehir'den Galatasaray taraftarına çağrı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM