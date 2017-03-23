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İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin ÇED raporu onaylandı

2023 yılında hizmete açılacak olan İzmir Körfez Geçişi'nin ÇED raporu onaylandı.

23.03.2017 - 17:40
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İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin ÇED raporu onaylandı

İzmir ili Balçova, Çiğli, Narlıdere, Karşıyaka ilçeleri sınırları içerisinde yapılması planlanan İzmir Körfez Geçişi (Otoyol ve Raylı Sistem Dahil) projesi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulundu.

İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin ÇED raporu onaylandı

3 milyar 520 milyon liralık proje bedeli ile hayata geçirilecek olan İzmir Körfez Geçişi (Otoyol ve Raylı Sistem Dahil) projesi, İzmir Körfezi'nin iki yakası arasında ulaşım bütünlüğünü sağlayacak. Çiğli'yi Balçova'ya bağlayacak olan proje kent içi trafiği önemli ölçüde rahatlatırken ayrıca İzmir'in marka değerini yükseltecek.

RAYLI SİSTEM GÜZERGAHI DA BULUNACAK

İzmir Körfez Geçişi projesi kapsamında toplam 12,6 km otoyol güzergâhı ve 16,4 km raylı sistem güzergâhı bulunacak. Otoyol güzergâhın deniz kesiminde, 4,2 km uzunluğunda körfez köprüsü, 1,9 km uzunluğunda batırma tüp tünel ve bu iki yapıyı birbirine bağlayan yaklaşık 0.88 km uzunluğunda yapay ada yer alacak.

İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin ÇED raporu onaylandı

2017 yılında başlaması planlanan İzmir Geçişi Köprüsü'nün 2023 yılında işletmeye açılması planlanıyor. Hizmete geçmesi ile birlikte işletme ömrü 30 yıl olarak öngörülen projenin Çiğli–Üçkuyular arasındaki 70 dakikalık ulaşım mesafesini 10 dakikaya indireceği tahmin ediliyor.

ÇED RAPORU YETERLİ BULUNDU

İDK, ÇED Raporu'nu yeterli bularak nihai kabul etti. Rapor ile ilgili yapılacak olan öneri, görüş ve itirazların 10 gün içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlık üzerinden yapılabileceği belirtildi. Sürecin bitiminin ardından ihale için harekete geçilecek.

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