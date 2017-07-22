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İzmir Körfezi, pelikanların mekanı oldu

İzmir Kuş Cenneti'nde konaklayan kuş türlerinden olan pelikanlar, son dönemde, İzmir Körfezi'nde boy gösteriyor.

22.07.2017 - 09:35
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Gediz Deltası'nda bulunan İzmir Kuş Cenneti'nde kuluçkaya yatıp üreyen pelikanlar, son dönemde, alınan önlemlerle suyu her geçen gün daha da temizlenen İzmir Körfezi'nin Karşıyaka, Bostanlı, İnciraltı, Göztepe sahillerini mesken edinmeye başladı.

İzmir Körfezi, pelikanların mekanı oldu

BALIK BULABİLDİKLERİ İÇİN GELİYORLAR

Pelikanlar, artık beslenme olanağı buldukları bu bölgelerde de boy gösteriyor. Uzun gagalı bu kuşlar, sahildeki balık bolluğundan faydalanıp, kolayca besleniyor. Körfezin sularında dolaşan, uçan pelikanlar, fotoğraf tutkunları için de ilham kaynağı oluyor.

İzmir Körfezi, pelikanların mekanı oldu

İzmir Körfezi, pelikanların mekanı oldu

İzmir Körfezi, pelikanların mekanı oldu

İzmir Körfezi, pelikanların mekanı oldu

İzmir Körfezi, pelikanların mekanı oldu

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