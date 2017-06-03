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İzmir Körfezi'nde 200 yıl önce batan gemi bulundu

İzmir Körfezi Çiğli açıklarında bulunan gemi enkazının yaklaşık 200 yıl önce battığı tahmin ediliyor.

03.06.2017 - 14:25
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi" projesi kapsamında çalışma yapan DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü uzmanları, Çiğli açıklarında batık gemi olduğunu tespit etti.

ARIZA NEDENİYLE BATMIŞ OLABİLİR

Ana iskelesinin zarar görmediği belirlenen geminin, geminin arıza yüzünden batmış olabileceği bildirdi. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim görevlisi Prof. Dr. Muhammet Duman, 42 metre derinlikte bulanan batık geminin, 78 metre boyunda ve 8 metre genişliğinde olduğunu bildirdi.

İzmir Körfezi'nde 200 yıl önce batan gemi bulundu

KÖRFEZDE BULUNAN 5'İNCİ BATIK GEMİ

İzmir Körfezi'nde bulunan 5'inci batık gemi olduğunu aktaran Duman, gemilerin körfezde resif görevi gördüğünü ifade etti.

Körfezde batık gemi bulundu VİDEO

İnsansız su altı kamerası ile çekim yapacaklarını ve batık gemi ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşma imkanına kavuşacaklarını belirten Duman, şunları kaydetti:

"YUNANLILAR İZMİR'DEN KAÇARKEN.."

"Savaş sırasında İzmir'i terk eden Yunanlılar'ın İzmir Müzesi'ni boşalttıkları ve bu gemi ile kaçarlarken eski kahramanlarımızdan birinin gemiyi batırdığı söyleniyor. Ancak İstanbul'dan İzmir'e 1800'lü yılların sonunda yük taşıyan ticari gemilere de benziyor. Böyle bir deniz arkeolojisini ortaya çıkardığımız için mutluyuz. Arızadan mı, fırtınadan mı battığını bilmiyoruz ama görünür darbe izi yok. Yan yatmış olduğu için bir yırtıktan kaynaklanıyor olabilir. Önümüzdeki günlerde yeni batık gemi ile ilgili detaylı görüntüler aldığımızda daha net bilgilere ulaşacağız."

İzmir Körfezi'nde 200 yıl önce batan gemi bulundu

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