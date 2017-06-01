İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DKP/BÖG'ye (Devrimci Kominallar Parti / Birleşik Özgürlük Güçleri) yönelik soruşturmasında İzmir Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Muğla, Mersin ve Ankara illerinde yaptığı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

EYLEM YAPACAKLARDI

Gözaltına alınan kişilerin kentte bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olduğu ayrıca Suriye'de çatışmalara katılan örgüt için eleman temin ettikleri öğrenildi.

Zanlıların, Suriye'de öldürülen Ulaş Bayraktaroğlu ile 'kırmızı fularlı kız' olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'le de aynı örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Bu arada terörö örgütüyle ortak hareket ettiği ileri sürülen Devrimci Parti'nin Alsancak semtindeki binasındaki aramalarda ise örgüte kazandırılan ve Suriye'de çatışmalarda bulunan kişiler hakkında bilgilerinde olduğu dökümanlar ele geçirildi.

Gözaltındaki kişiler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.